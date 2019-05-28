مساعد سابق للرئيس الإيراني يقتل زوجته

أقدم المساعد السابق للرئيس الإيراني، محمد علي نجفي، رئيس بلدية طهران سابقا، على قتل زوجته الثانية "ميترا نجفي" .

وقال رئيس المحكمة الجنائية في طهران محمد شهرياري، بأن نجفي سلم نفسه للشرطة و"اعترف بقتل زوجته بسبب خلاف عائلي"، حسبما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، أن زوجة محمد علي نجفي، الذي يعد أحد المقربين من الرئيس الإيراني حسن روحاني، قتلت بالرصاص في منزلها بأحد أحياء العاصمة طهران.

وأوضحت بريسرا صالحي، مراسلة موقع "إنصاف نيوز" الإخباري المقرب من الإصلاحيين، أن "ميترا نجفي، اتَّصلت بموقع إنصاف نيوز أمس، وقالت أريد إجراء مقابلة صحفية معكم. واليوم كان من المقرر أن تأتي إلى مكتبنا، إلا أنها قُتلت في نفس اليوم".

وشغل نجفي منصب وزير التربية في حكومة الرئيس الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وفي 2017 انتخب لرئاسة بلدية طهران، بعدما تولى لفترة وجيزة منصب مساعد الرئيس الحالي حسن روحاني.

وقدم استقالته من رئاسة البلدية في 2018 "لأسباب صحية" عقب تعرضه لموجة انتقادات إثر مشاركته في فعالية تخللها رقص أطفال.