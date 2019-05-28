وصول «كوشنر» مستشار «ترامب» إلى المغرب

أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الثلاثاء، بأن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، وصل إلى الرباط، في إطار جولة تشمل أيضًا الأردن وإسرائيل.

وذكر موقع "المغربية 360" (مقرب من السلطات) أن "كوشنر" وصل برفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، والممثل الخاص لشؤون إيران في الخارجية، براين هوك.

ولفت الموقع أن الوفد سيجتمع بعاهل البلاد، الملك محمد السادس، لبحث مشاركة المملكة بـ"ورشة المنامة".

وحتى الساعة (17: 40 تج) لم يصدر أي بيان رسمي من الرباط بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في البيت الأبيض (لم تسمّه) أن الوفد يجري جولة تشمل المغرب، والأردن وإسرائيل، خلال الأسبوع الجاري.

بدورها نقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن سفارة واشنطن لدى عمّان أن الجولة بدأت الإثنين وتختتم الجمعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع حشد واشنطن لمؤتمر دولي في البحرين، المقرر عقده في يونيو المقبل، لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام يعتزم البيت الأبيض الكشف عنها بعد أيام؛ تعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة "الصفقة" منذ تسلم ترامب الرئاسة مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.