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السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية

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عربات السكة الحديد

خالد الشرقاوي - متابعات

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تبدأ هيئة السكة الحديد غدا الأربعاء حجز قطارات عيد الفطر الإضافية التى ستتحرك بعد غد الخميس 30 مايو الموافق 25 رمضان، وهى القطارات التى تقرر تشغيلها بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية، حيث يتم الحجز على مقاعد القطارات الإضافية قبل السفر بـ 24 ساعة.

كانت هيئة السكة الحديد قررت تشغيل 10 قطارات إضافية بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية، تشمل 6 قطارات مكيفة إضافية تقوم من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان، و4 قطارات مميزة تقوم بردلات يومين بين القاهرة وأسوان، ويقتصر حجز مقاعدها لرحلات الذهاب على محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر ومحطة مصر بالإسكندرية، وتم بدء حجزها ابتداء من الأثنين الماضى.

والقطارات المكيفة الإضافية تضم قطار مكيف رقم 1940 يقوم من الإسكندرية 21.45 ويصل أسوان 13.05، وقطار مكيف رقم 1941 يقوم من القاهرة 22.45 ويصل أسوان 11.050، وقطار مكيف رقم 1934 يقوم من القاهرة 22.10 ويصل أسوان 10.55.

وتشمل القطارات المكيفة الإضافية قطار مكيف رقم 1935 يقوم من أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة 07.15، وقطار مكيف رقم 1936 يقوم من القاهرة 23.40 ويصل أسوان 12.10، وقطار مكيف رقم 1937 يقوم من أسوان 21.45 ويصل القاهرة 10.10.


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