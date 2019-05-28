بالصورة..الكشف عن سبب تواجد طائرة أمير قطر بالسعودية

28 مايو 2019 - 09:36 م

بعد هبوط طائرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار جدة السعودي، مساء أمس الإثنين ، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية، والتي أثارت جدلًا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نقلت صحف محلية سعودية، عن مصادر مطلعة، أن “الطائرة A319 التابعة للطيران الأميري القطري هبطت في مطار جدة “.

وأوضحت ، أن “دبلوماسي قطري كان على متن الطائرة الأميرية ، وذلك قبل المحادثات بشأن القمة الخليجية المقبلة”.

وذكرت المصادر ، أنه بعد نزول الوفد الدبلوماسي القطري في جدة ، عادت الطائرة الأميرية خالية من الركاب إلى الدوحة .

من جهة أخرى ، أكد عضوان الأحمري ، رئيس تحرير صحيفة الاندبندنت عبر تغريدة على حسابه بتويتر : ” وصول طائرة قطرية تتبع للأسطول الأميري إلى جدة السعودية قبل أكثر من ساعة من الآن، حسب أحد برامج الطيران الشهيرة. ويأتي وصول الطائرة دون معرفة تفاصيل إضافية قبل 48 ساعة من القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمتين العربية والخليجية الخميس المقبل في مدينة مكة، حسب ما قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى الأحد دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمتين العربية والخليجية في مدينة مكة في 30 مايو.

وكان الملك سلمان قد اقترح عقد قمتين في مكة لمناقشة تداعيات الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة وتلك التي استهدفت أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات.