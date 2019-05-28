  • الثلاثاء 28 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:06 م
بحث متقدم
شكري

تفاصيل اتصال سامح شكري ونظيره الأمريكي

جهاد جريشة

استبعاد جهاد جريشة من بطولة أمم إفريقيا

حقيقة هبوط طائرة سعودية في تل أبيب

اعتراض طائرة سعودية بالسودان.. والمملكة تُعلق

مسلسلات رمضان

1113 مخالفة في الأسبوع الثاني من دراما رمضان

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: 3 حلول لنشوز المرأة وتكبرها على زوجها

انفجار بمحرك طائرة قطرية يجبرها على الهبوط بـ"إسطنبول"

بالصورة..الكشف عن سبب تواجد طائرة أمير قطر بالسعودية

كوشنر

وصول «كوشنر» مستشار «ترامب» إلى المغرب

الدولار

هبوط حاد للدولار أمام 6 عملات.. الجنيه المصري بطلها

الرئيس السيسي

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا.. تعرف عليه

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

الجيش الجزائري يحذر الشعب من تجارب مريرة

تفاصيل اتصال سامح شكري ونظيره الأمريكي

الحياة السياسية

شكري
شكري

وكالات

أخبار متعلقة
#

«شكرى» لأمريكا: قراركم بشأن الجولان «باطل»

#

وزير الخارجية يبحث التعاون مع نظيره الصومالي

#

أغرب ما قالته إحدى ضحايا قطار محطة مصر حين رأت نفسها تحترق

#

"شكري": قطر لم تتفاعل مع ما طرحناه لتغيير مناهجها

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية اتصالا تليفونياً من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والتباحُث حول الأوضاع الثنائية.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن تطرقا إلى سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية قدماً وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الوزيرين تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفِي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة وفاة نجم منتخب المغرب
» السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية
» مشادة بين أحمد فتحي ورمضان صبحي
» السعودية: نمد يدنا بالسلام لإسرائيل
» ضبط مدير مكتب محافظ البحيرة متلبسًا بالرشوة
» «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم
» شيخ الأزهر: 3 حلول لنشوز المرأة وتكبرها على زوجها
» زوجي المتوفي يجلس علي كرسي متحرك
» رسميا.. إيقاف جهاد جريشه 6 أشهر
» جامعة قناة السويس تعلن الإحصائيات الأخيرة لامتحانات نهاية العام
» عدم إجبار الطالب على نشر أبحاث علمية لتقديم رسالته

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف