» «خالد الجندي»: تارك الصلاة «كافر» في هذه الحالة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الصلاة كانت آخر عهد بين النبي، صلى الله عليه وسلم، والمسلمين، مستشهدًا بالحديث الشريف: "العهد الذي بيني وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر".

وأضاف "الجندي"، خلال برنامج "حدوتة فقهية"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الثلاثاء، أن من ترك الصلاة وهو جاحد لفرضيتها فقد كفر، أما من تركها متكاسلا فهو عاصي.

وأشار إلى أن الطاعة والصلاة تحتاج إلى عزيمة وإرادة، مؤكدًا أن صلاة الفجر "مُتعة"، موجهًا حديثه لتارك الصلاة: "احذر ليكون غضب من ربنا؛ لأن ربنا بيختار الناس الطيبين للصلاة، لين القلب للصلاة اختيار من الله عز وجل، ادعوا كتير ربنا يجعلكم منهم".