بالأرقام.. «الآثار» تعلن زيادة أسعار دخول المناطق الأثرية

أعلنت وزارة الآثار خطتها لزيادة أسعار تذاكر دخول عدد من المناطق والمواقع الأثرية، المقرر تطبيقها بداية نوفمبر المقبل، ضمن خطة الحكومة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.

وأقر المجلس الأعلى للآثار الزيادات الجديدة الخاصة بالمواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من نوفمبر المقبل على السائحين والطلاب الأجانب، ومعاملة كافة مواطني الدول الأفريقية معاملة المصريين في الزيادات الجديدة، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وتضمنت الخطة الجديدة للزيارة زيادة أسعار دخول السائح الأجنبي لمنطقة الهرم من 160 جنيها إلى 200 جنيه، وزيادة أسعار دخول الزيارة للطالب الأجنبي من 80 جنيها إلى 100 جنيه، وزيادة أسعار زيادة الهرم الأكبر من 360 جنيها إلى 400 جنيه، وزيادة أسعار زيارة الطلاب الأجانب من 180 جنيها إلى 200 جنيه.

أما منطقة حرم أبوالهول فتم إقرار الزيادة الخاصة بها بالنسبة للسائحين الأجانب من 50 إلى 100 جنيه، وتم استثناء الطلاب الأجانب من الزيادة وتم الإبقاء عليها بقيمة 50 جنيها، على أن تصل سعر التذكرة الشاملة لزيارة "منطقة الأهرامات والهرم الأكبر ومتحف مركب خوفو" من 500 جنيه بالنسبة للسائحين الأجانب إلى 600 جنيه، وزيادة سعر تذكرة دخول الطلاب الأجانب من 250 إلى 300 جنيه.

وشملت الخطة زيادة سعر تذكرة دخول منطقة سقارة ومتحف ايمحتب بالنسبة للسائحين الأجانب من 150 إلى 180 جنيها، وبالنسبة للطلاب الأجانب من 75 إلى 90 جنيها، أما فيما يخص منطقة مقابر النبلاء بسقارة تم زيادة سعر التذكرة من 60 إلى 140 جنيها للسائح العادي، ومن 30 إلى 70 جنيها بالنسبة للطلاب الأجانب، وأما منطقة جبانة الدولة الحديثة بسقارة، فتم زيادة سعر التذكرة من 50 إلى 140 جنيها للسائح العادي، ومن 25 إلى 70 جنيها للطلاب، وتم استحداث تذكرة شاملة لسقارة تشمل: "منطقة سقارة ومتحف ايمحتب ومقابر النبلاء وجبانة الدولة الحديثة ومقبرة محو ومقبرة مرروكا والسرابيوم" على أن تصل سعر تذكرة دخول السائحين الأجانب إلى 440 جنيها، و220 جنيها للطلاب.

وفيما يتعلق بقلعة صلاح الدين بالقاهرة، فتم الاستقرار على زيادة سعر التذكرة بالنسبة للسائحين الأجانب من 140 إلى 180 جنيها، ومن 70 إلى 90 جنيها بالنسبة للطلاب الأجانب، وزيادة سعر تذكرة دخول المتحف المصري بالتحرير من 160 إلى 200 جنيه للسائحين، ومن 80 إلى 100 جنيه للطلاب، أما فيما يخص الزيارة ليلا فتم الاستقرار إلى زيادة سعر التذكرة من 220 إلى 240 جنيها، وزيادة سعر تذكرة الطلاب من 110 إلى 120 جنيها.

وزيادة تذكرة دخول معبد دندرة في محافظة قنا للسائحين الأجانب من 100 إلى 120 جنيها، وتم زيادة سعر التذكرة للطلاب من 50 إلى 60 جنيها، وأما معبد الكرنك بالأقصر فتم زيادة سعر التذكرة من 150 إلى 200 جنيه للسائحين، من 75 إلى 100 جنيه للطلاب على أن تشمل التذكرة "معبد الكرنك والمعبد المكشوف وتم إلغاء التذكرة الخاصة بالمتحف المكشوف"، وزيادة تذكرة معبد الأقصر من 140 إلى 160 جنيها للسائح، ومن 70 إلى 80 جنيها للطلاب، وزيادة تذكرة وادي الملوك من 200 إلى 240 جنيها للسائح، ومن 100 إلى 120 جنيها للطلاب، وزيادة تذكرة الدخول لمقبرة توت عنخ آمون من 250 إلى 300 جنيه للسائح، ومن 100 إلى 120 جنيها للطلاب، وزيادة سعر تذكرة الدخول لمقبرة نفرتاري من 1200 إلى 1400 جنيه بالنسبة للسائحين والطلاب الأجانب، وزيادة سعر دخول معبد الدير البحري من 100 إلى 140 جنيها للسائح العادي، ومن 50 إلى 70 جنيها للطلاب، ومعبد مدينة هابو من 80 إلى 100 جنيه للسائح، ومن 40 إلى 50 جنيها للطلاب.

وبشأن منطقة آثار محافظة أسوان، فتم الاستقرار على زيادة أسعار دخول معبد إسنا من 60 إلى 80 جنيها للسائح العادي، ومن 30 إلى 40 جنيها للطلاب، وزيادة تذكرة معبد إدفو من 140 إلى 180 جنيها للسائح، ومن 70 إلى 90 جنيها للطلاب، وزيادة تذكرة معبد كوم أمبو ومتحف التمساح من 100 إلى 140 جنيها للسائح، ومن 50 إلى 70 جنيها للطلاب، وزيادة تذكرة معبد فيلة من 140 إلى 180 جنيها للسائح، ومن 70 إلى 90 جنيها للطلاب، وزيادة سعر تذكرة معبد أبوسمبل والتوثيق من 200 إلى 240 جنيها للسائح، ومن 100 إلى 120 جنيها للطلاب، وزيادة سعر تذكرة دخول معبد أبوسمبل والتوثيق يومي 22 فبراير، و22 أكتوبر من 400 إلى 500 جنيه للسائح، ومن 200 إلى 250 جنيها للطلاب الأجانب.