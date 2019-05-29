بث مباشر.. تسليم هشام عشماوي للسلطات المصرية

29 مايو 2019 - 12:24 ص

تزامنًا مع زيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى ليبيا للقاء المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، تسلمت مصر الإرهابي هشام عشماوي، المحكوم عليه بالإعدام غيابيًا في مصر، لضلوعه في عمليات استهداف قوات الأمن وكمائن للجيش.

