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كلوب: تتويجي بأبطال أوروبا ستكون أعظم لحظة في مسيرتي

الرياضة

كلوب
كلوب

المصريون ووكالات

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يورجن كلوب: "لا أعرف ماذا حدث في أنفيلد"

قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، إن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ستكون أعظم لحظة في مسيرته التدريبية.
وستحتضن العاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو/ حزيران المقبل نهائي دوري الأبطال بين فريقي ليفربول وتوتنهام.
وفي مؤتمر صحفي، أكد كلوب "إذا فزت بأبطال أوروبا ستكون أعظم لحظة في مسيرتي التدريبية، كانت أكبر لحظة في مسيرتي هي التأهل مع ماينز للدوري الألماني في 2004، عقب الفوز بدوري الأبطال مع ليفربول، ستكون هذه اللحظة الأعظم بلا شك".
وأضاف "سيكون النهائي القاري أكثر حيوية مما رأيناه في الماضي، يلعب توتنهام بعدة طرق مختلفة ويقوم بتغييرها خلال سير المباراة، ويجب أن تكون مستعداً لها".
وأوضح "كان لدينا الوقت للاستعداد لهذه الأشياء، يمكنك التفكير في الكثير الأمور، وعليك تذكير نفسك بمدى قوة الفريق، توتنهام جيد، لكننا هنا أيضًا".
وأشار كلوب" ستكون مباراة مغلقة بدون شك، فزنا على توتنهام مرتين في الدوري، لكن بصعوبة وبنتيجة 2-1، كانت مواجهتهم على آنفيلد صعبة للغاية، وهذا ما نتوقعه".
واختتم تصريحاته بالقول "ستكون مباراة خاصة، يجب أن نلعب بالطريقة التي نريد أن نلعب بها، نحن نعرف الكثير عن توتنهام، لعبنا ضدهم، لذلك نعلم مدى صعوبة المواجهة، دعونا نخوض المباراة الصعبة ونفوز بها".

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