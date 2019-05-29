شقيق العاهل المغربي يمثل بلاده في القمة العربية

يشارك الأمير مولاي رشيد (شقيق العاهل المغربي محمد السادس) في القمة العربية الـ31، التي دعا إليها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بحسب إعلام محلي.



وقال موقع هسبريس (غير حكومي) إن "الأمير مولاي رشيد سيمثل الملك محمد السادس في هذه القمة"، من دون تفاصيل.

وقال موقع هسبريس (غير حكومي) إن "الأمير مولاي رشيد سيمثل الملك محمد السادس في هذه القمة"، من دون تفاصيل.