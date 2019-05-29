مصر تتسلم إرهابي شديد الخطورة مع "العشماوي".. تعرف عليه

أفادت قناة «إكسترا نيوز» أن مصر تسلمت أحد الإرهابيين «شديدي الخطورة» بجانب الإرهابي هشام عشماوي، في إطار التعاون بين المخابرات العامة المصرية والجيش الوطني الليبي.



الإرهابي الآخر الذي جرى تسليمه، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، هو صفوت زيدان، الحارس الشخصي لـ«عشماوي»، وظهر رفقة الأخير على متن الطائرة التي أقلتهم إلى الأجواء المصرية.

