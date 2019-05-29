مصرع شخص جرّاء إعصار بولاية أوهايو الأمريكية

29 مايو 2019 - 03:06 ص

لقي شخص مصرعه، الثلاثاء، جرّاء الأعاصير التي تضرب المناطق الداخلية من الولايات المتحدة.



وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فإن شخصًا يبلغ من العمر 81 عامًا لقي حتفه بولاية أوهايو؛ جراء اصطدام سيارة طيرها الإعصار، في بمنزله.



ومنذ نحو أسبوعين تشهد ولايتا انديانا وأوهايو الأمريكيتين، العديد من الأعاصير التي أسفرت حتى الآن عن إصابة 90 شخصًا.

