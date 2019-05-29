11 معلومة لا تعرفها عن الإرهابي "هشام عشماوي" الذي تسلمته مصر

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هشام عشماوي

تسلمت مصر الإرهابي هشام عشماوي من الجيش الوطني الليبي بعد زيارة رئيس المخابرات اللواء عباس كامل إلى المشير خليفة حفتر.

وفيما يلي بعض المعلومات عن "عشماوي":

1 - عمره الآن 43 سنة

2- كان ضابطًا بالصاعقة المصرية والتحق بالقوات المسلحة عام 1994

3- أثار الشبهات حوله تشدده الديني بعد قيامه بتوبيخ أحد أئمة المساجد لقيامه بتلاوة آية قرآنية بشكل خاطيء.

4- تمت إحالته للأعمال الإدارية عام 2000 بعد تحقيقات للنيابة العسكرية.

5 - وفي 2007، أُحيل "عشماوي" للمحكمة العسكرية بسبب تحريضه ضد الجيش وتقرر فصله من الخدمة في 2009،

6- اتجه عشماوي للعمل في مجال الاستيراد والتصدير وفي مجال عمله تعرف على مجموعة من معقتني الفكر الجهادي بأحد مساجد المطرية ثم نقل نشاطه إلى لمدينة نصر وشكل خلية لتنظيم أنصار بيت المقدس.

7- في أبريل 2013 تسلل عشماوي إلى سوريا وقاتل ضد قوات تابعة لبشار الأسد ثم عاد إلى مصر للمشاركة في اعتصام رابعة بحسب ما ورد في التحقيقات.

8- شكل "عشماوي" خلية في درنة تضم 4 ضباط شرطة مفصولين وسماها "أنصار بيت المقدس" ثم تحولت إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعة داعش .

9- وفي يوليو 2015، أعلن "عشماوي" المعروف بـ"أبوعمر المهاجر" انشقاقه عن تنظيم "داعش"، وتأسيس تنظيم "المرابطون" في ليبيا، الموالي لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي.

10 - اُتهم "عشماوي" بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصًا.

11- قضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، غيابيًا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا.

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