» فنانة شهيرة: هكذا هربت من تقبيل زميلي.. والمخرج غضب مني

أحمد عادل شعبان
أكدت المطربة التونسية لطيفة أنها رفضت تأدية قبلة كانت تجمعها بالفنان أحمد وفيق خلال تصوير فيلمها "سكوت هنصور" مع المخرج يوسف شاهين.
وقالت "لطيفة" في لقاء مع برنامج "عايشة شو" : "رفضت تأدية مشهد القبلة .. ويوسف شاهين استاء مني بشدة .. لكني ظللت ألح عليه حتى قام بتنفيذ طلبي وحذف المشهد".
وأضافت: "طلبت من مساعدي الإخراج عدم مطالبتي بتأدية قبلات أو ارتداء مايوهات .. ورفضي لتلك الأمور يرجع لقناعات أؤمن بها ومن المستحيل أن أغيرها".
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