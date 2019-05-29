شيخ الأزهر: الست اللي جوزها ناشز.. عليها بهذا الأمر

29 مايو 2019 - 09:32 ص

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن النشوز لا يعني الخلاف بين الزوجين، ولكنه يُعني كبر الزوجة على الزوج، وإشعاره بأنه أقل منها.



وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، أن كل العلماء فسروا المرأة الناشر بأنها المتكبرة على الزوج، وإحساس الزوج بالمهانة بصفة مستمرة ، معقبا: "الست اللي جوزها ناشز تطلب الخلع".



وأوضح أن علاج النشوز يكون بالتدرج من خلال توجيه النصيحة أولًا والوعظ والحوار، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ".

