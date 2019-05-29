إبراهيم عيسي: أبو لهب كان رجلاً وسيمًا

29 مايو 2019 - 09:48 ص



قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن "أبو لهب" رغم كل جاهليته وشركه وكفره، إلا أنه وصف بـ"أبو لهب" أطلق عليه لشدة وسامته وجمال وجهه، معقبًا: "أبو لهب كان رجلا وسيما، وكان من الذين فرحوا بمولود الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطلق سراح الجارية التي أخبرته بمولد النبي".



وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "صحصح وصحح"، المذاع على إذاعة "نجوم أف أم"، بأن "أبو لهب" رغم وجود سورة في القرآن تعلن بشكل كامل شركه وكفره بالله عز وجل، إلا أنه مثل الكفار لم تكن حواجبهم ثقيلة، ومنخارهم كبيرة، وصوتهم غليظ، كما تصورهم المسلسلات الدينية".



شاد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=GnVR6LlRnds



