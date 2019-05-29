سعودية تشعل مواقع التواصل بـ 6 شروط للزواج

فجرت سيدة سعودية، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب بنشرها لصورة من شروط زواجهما التي وصفها البعض بأنها "عنصرية" .

وتزوجت السيدة السعودية، من رجل يدعى أحمد الموسى، إلا أن شروط زواجها "الغريبة" بعض الشىء، أثارت جدلاً واسعًا، حيث وصل الأمر إلى تحذير الفتيات من الفعل مثلها حتى لا تزيد نسب العنوسة في البلاد.

وشملت شروط الفتاة على زوجها المدعو أحمد الموسى الآتي: توفير خادمة لها، وأن لا يتزوج غيرها، أن يدفع لها نصف مليون ريال في حالة الطلاق، الحصول على منزل مستقل في الرياض، ألا يؤذيها بالقول والفعل.

وتباينت ردود الفعل على الشروط فمنهم من تعاطف مع الزوج أحمد الموسى، ومنهم من يرى أنه من حق الفتاة وضع تلك الشروط.

واتهم البعض الفتاة بأن شروطها تعرقل الزواج، وألا يجب أن يفعل مثلها فتيات أخريات، حتى لا تزيد نسبة العنوسة.

يُذكر أن هذه القصة المتداولة التي نشرتها الفتاة السعودية لم يتم التأكد من صحتها حتى الأن، بينما كل ما ورد عن هذه الرواية كان على لسان السيدة عبر حسابها على ” تويتر ” .