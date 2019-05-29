  • الأربعاء 29 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:23 ص
بحث متقدم
ارشيف

"خامنئي" يجري تغييرات عسكرية مفاجئة

ارشيف

صحيفة سعودية تتحدث عن نهاية العماليق على يد "اليهود"

سامسونج

تعرف على المستفيد الأول من حرب "هواوي" و"جوجل"

البرتغال حاخام اليهود

منح الجنسية لليهود.. فى هذه الدولة

الإعلامي إبراهيم عيسى

إبراهيم عيسي: أبو لهب كان رجلاً وسيمًا

سعودية

سعودية تشعل مواقع التواصل بـ 6 شروط للزواج

الطقس

موجة حارة جديدة تضرب البلاد

جروس

تعرف على مصير "جروس" مع الزمالك

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: الست اللي جوزها ناشز.. عليها بهذا الأمر

الدولار

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لإيقاف العجلات الحربية

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لموقعة «سوسة»

#

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ «بيراميدز»

#

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ "نصر حسين داى"

#

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لاتحاد طنجة

إيران

المرشد

الدفاع الجوي

تغيرات

خامني

يختتم فريق الزمالك تدريباته على ملعب النادى، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربى، والمقرر لها مساء غدٍ ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص "جروس" المدير الفني للفريق على تجهيز يوسف أوباما ومحمد إبراهيم من أجل تواجد أحدهما فى مركز صانع اللعب والأخر بجوار محمود عبد العزيز فى وسط الملعب لتعويض غياب طارق حامد، بجانب تجهيز الثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب، من أجل قيادة أحدهما لخط هجوم الفريق لغياب عمر السعيد، فيما سيعود التونسى حمدى النقاز، لقيادة الجبهة اليمنى بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة فى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء التدريبات مباشرة، وإعلان القائمة البيضاء والتى ستخلو من أسماء الثلاثى طارق حامد وعمر السعيد وبهاء مجدى، لغيابهم عن موقعة الإنتاج للإيقاف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعطل طائرة الرئيس "المكسيكي" 50 دقيقة بالجو
» "المسابقات" تعلن الموعد النهائي لمباريات الدوري اليوم
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لإيقاف العجلات الحربية
» اجتماع مهم للأهلي لتحديد موقفه في الدوري
» رقم صادم عن خسائر الأمطار.. في هذه الدولة
» "غريب" يعلن قائمة صغار الفراعنة
» فنان أهلاوي يبطل حجة الزمالك في أزمة "حراسة المرمى"
» كشف هوية الممثل الذي حيّر مشاهدي "ولد الغلابة" بسبب تغيير شكله
» مفاجأة مدوية حول المعتمرة التي ارتدت ملابس إحرام الرجال بمكة
» من هو الإرهابي الآخر الذي تسلمته مصر رفقة هشام عشماوي؟
» سر وضع المخابرات المصرية لسماعة على أذن "هشام عشماوي"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان