» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لإيقاف العجلات الحربية

29 مايو 2019 - 10:05 ص

يختتم فريق الزمالك تدريباته على ملعب النادى، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربى، والمقرر لها مساء غدٍ ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص "جروس" المدير الفني للفريق على تجهيز يوسف أوباما ومحمد إبراهيم من أجل تواجد أحدهما فى مركز صانع اللعب والأخر بجوار محمود عبد العزيز فى وسط الملعب لتعويض غياب طارق حامد، بجانب تجهيز الثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب، من أجل قيادة أحدهما لخط هجوم الفريق لغياب عمر السعيد، فيما سيعود التونسى حمدى النقاز، لقيادة الجبهة اليمنى بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة فى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء التدريبات مباشرة، وإعلان القائمة البيضاء والتى ستخلو من أسماء الثلاثى طارق حامد وعمر السعيد وبهاء مجدى، لغيابهم عن موقعة الإنتاج للإيقاف.