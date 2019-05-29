» تعطل طائرة الرئيس "المكسيكي" 50 دقيقة بالجو

29 مايو 2019 - 10:16 ص

تعطلت طائرة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وزوجته وذلك أثناء هبوطها لأول مرة، واضطرت للتحليق فوق المطار لتهبط وتعاود الإقلاع قبل أن تهبط.

وقال موقع "روسيا اليوم"، إن الطائرة أقلعت من مكسيكو سيتى متجهة إلى مدينة تيبيك، لكنها أبلغت بعد 50 دقيقة عن تعرضها لمشكلة، ليتاح لها الهبوط، لكنها ما أن وطأت إطاراتها الأرض حتى عادت لتقلع من جديد.

وأوضح قائد الطائرة، لمركز المراقبة الأرضى: "سنحاول من جديد الهبوط، فقط من أجل سلامتنا. على متن الطائرة، كل شيء على ما يرام، لا شيء يدعو للقلق". وبالفعل هبطت الطائرة بعد 5 دقائق، دون أى صعوبة.

وبعد الهبوط، أعلن الرئيس المكسيكى أن هذه الحوادث تقع بين الحين والآخر، وأن الأمر لم يكن جديًا.