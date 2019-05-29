استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-5-2019، حالة من الاستقرار، حيث ثبت سعر الريال عند 4.49 جنيه للشراء، و4.52 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالي:

سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري

4.47 جنيه للشراء.

4.5 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.47 جنيه للشراء.

4.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.47 جنيه للشراء.

4.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.41 جنيه للشراء.

4.54جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.44 جنيه للشراء.

4.5 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.45 جنيه للشراء.

4.5 جنيه للبيع.