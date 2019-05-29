فنان شهير بعد تسليم "عشماوي": ابن أخويا هينام مرتاح بقبره

29 مايو 2019 - 11:51 ص

نشر الفنان محمود البزاوي صورة له مع ابن أخيه الذي استشهد في إحدى عمليات حق الشهيد التابعة للقوات المسلحة في سيناء.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "‏صورة هشام عشماوي ريحت قلبي واترحمت على كل الشهداء وخصوصا الشهيد البطل ابن اخويا هشام مصطفى البزاوي شهيد الدفعة 147 ضباط احتياط".

وتابع: "ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي جزء من حقك رجع".

وكانت السلطات المصرية قد تسلمت الإرهابى هشام عشماوى، من الجيش الوطني الليبي والذى ألقى القبض عليه فى مدينة درنة أكتوبر الماضى.

جدير بالذكر أن عشماوى تدريب علي يد عناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب فى مثلث السلفادور الذى يقع فى جنوب ليبيا، فضلا عن تواصله مع القيادى فى التنظيم مختار بلمختار لتشكيل تحالف يقاتل إلى جانب تنظيم القاعدة .









