» "تريزيجيه" على أعتاب ليون الفرنسي

29 مايو 2019 - 12:19 م

بات النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا التركي، على أعتاب الانتقال إلى نادي ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن ليون نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة قاسم باشا من أجل ضم تريزيجيه الصيف المقبل، ويتبقى فقط توقيع العقود بين الطرفين.

وقدم تريزيجيه مستويات رائعة مع قاسم باشا خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 34 مباراة في الدوري التركي، سجل خلالهما 9 أهداف، وصنع مثلها.