"الجبلاية" يصدم الوداد المغربي في هذا الأمر

29 مايو 2019 - 01:44 م

رفض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، التحقيق مع الحكم الدولى جهاد جريشة، بناء على طلب فريق الوداد المغربي بسبب أحداث مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأعلن "الجبلاية"، تمسكه بمساعدة الحكم لحين إلغاء القرار خاصة أنه غير موضوعي ولا يستند إلى أي مخالفات ضده.

وأصدر الاتحاد الأفريقي "كاف"، قرارًا بإيقاف الحكم الدولي المصري، لمدة 6 أشهر بسبب الأخطاء التي وقع فيها خلال مباراة الفريقين بنهائي دوري أبطال أفريقيا.