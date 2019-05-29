بالفيديو.. مصير"عشماوى" بعد تسليمه لمصر

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هشام عشماوي
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ليبيا

خالد عكاشة

هشام عشماوي

إم بي سي مصر 2

أكد العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، أنه اعتبارًا من اليوم سيخضع الإرهابي هشام عشماوي للتحقيقات أمام أجهزة القضاء والنيابة في العديد من القضايا، موضحًا أن هناك أدوار حقيقة مثبته بالأدلة على تورط هشام عشماوي في هذه القضايا.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن هناك أحكامًا غيابية صدرت بحق هشام عشماوي من بينها أحكام بالإعدام والمؤبد، إلا أن الأحكام الغيابية عادةً ما تُلغي وتعاد المحاكمة مرة أخرى عندما يتم ضبط المتهم.

وتابع الخبير الأمني قائلاً: "مصر كانت متقدمة للجانب الليبي بطلب لتسلم الإرهابيين لكونهم مطلوبين في قضايا، ويتم إطلاع الإرهابي على أشياء بعينها مثل طلبات الحضور والمثول أمام النيابة، ودوائر القضاء التي تنظر الجرائم الإرهابية، موضحًا أن هناك عددًا من الإرهابيين تم تسليمهم للجانب المصري وهشام عشماوي أشهرهم.

وأعلن الجيش الوطني الليبي تسليم الإرهابي هشام عشماوي، أمس، إلى السلطات المصرية، بعد زيارة أجراها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.


شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=UfqYPrL4Z9E

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