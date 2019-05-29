  • الأربعاء 29 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:02 م
بحث متقدم
محمد آل الشيخ

كاتب سعودي لـ معارض: لن تدخل المملكة إلا جثة هامدة

الرئيس السيسي

سر إذاعة لحظة القبض على "عشماوي"

ارشيف

الصين تفاجئ أمريكا بهذه الصدمة في الحرب التجارية

الشعرواي

فيديو نادر يجمع "الشعراوي" والشيخ زايد

هشام عشماوي

بالفيديو.. مصير"عشماوى" بعد تسليمه لمصر

جهاد جريشة

"الجبلاية" يصدم الوداد المغربي في هذا الأمر

الكلباني

إمام الحرم المكي: لازم من التصنع

الدكتور عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بالأزهر الشريف

مفاجأة عن زكاة الفطر داخل المصانع والشركات

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الديهي يكشف تكلفة عملية اغتيال "مبارك" بأديس أبابا

الدوريات

بأموال متطوعين.. دوريات خاصة لحماية المساجد بهذه الدولة

سر إذاعة لحظة القبض على "عشماوي"

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعليق قوى من "ميدو" عن استلام مصر الإرهابي "عشماوي"

#

سر وضع المخابرات المصرية لسماعة على أذن "هشام عشماوي"

#

شاهد.. لحظة القبض على قاتل إمام مسجد الهرم

#

إلقاء القبض على شخص نشر لقطات لمذبحة نيوزيلندا

السيسي

إكسترا نيوز

عشماوي



قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن تسلم الإرهابي هشام عشماوي يوجد به كنز كبير لمصر، يكمن في كونه كان متواجدا في درنة لمدة 4 سنوات عندما كانت محتلة من الإرهابيين، وهذا يعني أنه بحوزته كم كبير من المعلومات عن مصادر التسليح والتنفيذ وأسلوب تنفيذ العمليات، وأسلوب دخولهم للحدود المصرية لتنفيذ العمليات، فهو مصدر ثمين للمعلومات.

وأوضح "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن تسلم "العشماوي"، تم بناءً على اتفاق ثابت بين مصر وليبيا، مشيرًا إلى أن إذاعة لحظة تسلم "عشماوي" على الهواء للتأكيد على أن "مصر مش بتسيب حقها"، مضيفًا: "الرئيس السيسي، قال مش هنسيب حق الشهداء، وإذاعة تسلم العشماوي أبسط مثال وإعلام لجميع أهالي الشهداء أننا نأخذ بثأر شهدائنا".

واعتبر مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن أبسط مثال على أهمية هذه العملية، هو خروج اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة بنفسه للاتفاق على تسلم هذا الخائن لبلده.

وأعلن الجيش الوطني الليبي تسليم الإرهابي هشام عشماوي، أمس، إلى السلطات المصرية، بعد زيارة أجراها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=FB_00yznIXA

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» احذر.. هواتف "أيفون" تتجسس عليك
» طليقة مؤسس "أمازون": سأفعل هذا الأمر حتى تفرغ خزائني
» الإمارات تستضيف السوبر الأفريقي
» "تريزيجيه" على أعتاب ليون الفرنسي
» مقتل 10 مدنيين في قصف لمناطق المعارضة بسوريا
» رحيل مؤسس منظمة "هيومن رايتس ووتش"
» البرلمان يزف بشرى لأصحاب المعاشات
» رانيا يوسف تستفز جمهورها بتصريحات جريئة
» إصابة مهاجم "النجم" بقطع في أربطة الركبة
» بهذه الميزة.. جوجل تتربع من جديد على عرش المتصفحات
» تعليق قوى من "ميدو" عن استلام مصر الإرهابي "عشماوي"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان