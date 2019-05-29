قرار مفاجئ من إيران عن قمتي مكة

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السعودية

قمتي مكة

أعلنت إيران عن قرار غريب بخصوص قمتي مكة .

و قال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن "إيران ستشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع".

وقال عراقجي، في مقابلة صحفية": "سنشارك على مستوى ممثل وزارة الخارجية، ولكن ليس على مستوى عال".

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" قالت، في وقت سابق اليوم، إن "السعودية لم تقدم دعوة لإيران للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي، بعد غد الجمعة في مدينة مكة المكرمة، مضيفة أنها "تلقت دعوة فقط من أمانة المنظمة".

ونقلت الوكالة، عما وصفته بمصادر خاصة أن "إيران ستشارك على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها من قبل المملكة العربية السعودية". وأضافت المصادر أن "إيران حصلت على دعوة للمشاركة من قبل أمانة منظمة التعاون الإسلامي، لكنها لم تحصل على دعوة من البلد المضيف، المملكة العربية السعودية، لحضور المؤتمر".

وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم 57 دولة من أربع قارات، وهي تمثل العالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه.

 


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