الاتحاد الأوروبي يحذر من العنف في السودان

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وجه الاتحاد الأوربي تحذير من زيادة التوتر في السودان، وما قد يترتب عليه.

وحذر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من تصاعد التوتر في الخرطوم، وذلك على خلفية وقف المحادثات بين الأطراف السياسية في السودان، مشيرا إلى استعداد بروكسل لتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي إلى الخرطوم.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، للمتحدث الرسمي للشؤون الخارجية، "مع توقف المفاوضات السياسية، تزداد التوترات في السودان.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن الأولوية الآن هي أن تستمر المفاوضات بشكل مكثف، وبحسن نية، وبدون أي تهديد أو استخدام للعنف من أجل التوصل إلى حل مع جميع الأطراف لانتقال السلطة إلى قيادة مدنية".

وأضاف البيان، "يظهر الاتحاد الأفريقي مشاركة وقيادة إيجابية مستمرة كما يتضح من البيان الأخير لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي".

وتابع البيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، "وعندما يتم نقل السلطة، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتزويد السودان بالدعم الاقتصادي والسياسي كوسيلة لتحقيق التطلعات الديمقراطية والمشروعة للشعب السوداني ولتخفيف الوضع الاجتماعي والاقتصادي المؤلم في البلاد".

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 أبريل، إثر حراك شعبي. وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرءوف الماحي. وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.


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