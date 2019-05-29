ماذا تعرف عن قوات G.I.S المصرية ؟

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هشام عشماوي
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وكالات

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ظهرت قوات G.I.S المصرية، لأول مرة أمس الثلاثاء، أثناء تسلمها الإرهابي هشام عشماوي من قوات "الجيش الوطني الليبي" التي يقودها المشير خليفة حفتر.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم" تعد G.I.S إحدى قوات جهاز المخابرات العامة المصرية، وتسميتها تضم الأحرف الأولى من General Intelligence Security .

وتتخصص هذه القوات في مكافحة الإرهاب، ويتم استخدامها في العمليات الكبرى والتي تهدف لتأمين وصول شخصيات رسمية، أو مطلوبين للأمن المصري بجرائم إرهابية.

وتندرج هذه القوات ضمن فرق النخبة في مصالح الأمن والتي عززت بها القوات البرية، وهي بالمرصاد للإرهابيين وتضرب معاقلهم، وخاصة في ظل التهديدات الأخيرة، وتسهر على حماية المنشآت الوطنية ومنع أي اختراقات يقوم بها الإرهاب.

وألقت قوات "الجيش الوطني الليبي" القبض على الإرهابي هشام عشماوي في أكتوبر الماضي وهو ضابط فصل من القوات المسلحة المصرية عام 2012، بعد تورطه في عشرات العمليات الإرهابية ضد مصر وليبيا.

وكان عشماوي "أمير المرابطين" والقيادي في تنظيم القاعدة، من مواليد 1978 وكنيته (أبو عمر المهاجر)، المطلوب الأول على لائحة الإرهاب في القوائم المصرية، حيث أعلن ولاءه لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وتحالف مع "كتائب أبو سليم"، وشكّل "مجلس شورى مجاهدي درنة" عام 2015.


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