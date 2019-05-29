السعودية تزف بشرى لمواطنيها

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زفت شركة السعودية للكهرباء بشرى سارة للمواطنين السعوديين قبل حلول عيد الفطر المبارك بعدة أيام.

أعلنت السعودية للكهرباء، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس، الثلاثاء، عن إتاحة المجال أمام مشتركيها لسداد 50% فقط من قيمة الفاتورة، وسداد باقي المبلغ المستحق الشهر التالي، وعدم فصل الخدمة الكهربائية. وذلك بحسب "العربية نت".

وجددت الشركة السعودية للكهرباء دعوتها للمشتركين، في يوليو/تموز 2018، للاستفادة من خدمة "الفاتورة الثابتة"، التي تهدف إلى تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية، من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري، ليتمكن المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية، تحسباً لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء ببعض الأشهر، خاصة في فصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.

وأكدت السعودية للكهرباء، آنذاك، أن خدمة "الفاتورة الثابتة" تُعد جزءاً من جهودها المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها، لاسيما أن الخدمة تهدف لتخصيص كل مشترك ميزانية ثابتة للفاتورة، بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق عملية الاشتراك في الخدمة، وأن المشترك سيحصل على فواتير متساوية القيمة طوال العام.

وأوضحت الشركة أن خدمة "الفاتورة الثابتة" مُتاحة لجميع المشتركين بالقطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين.

وأشارت إلى أنه تتم قراءة العداد بشكل شهري كالمعتاد، بحيث تصدر الفاتورة موضحاً بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، على أن يتم مراجعة قيمة الاستهلاك، واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان في نهاية كل عام.


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