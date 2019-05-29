الهيئة الوطنية تهاجم عضو اتحاد الكرة

29 مايو 2019 - 11:20 م

استنكرت الهيئة الوطنية للإعلام قيام أحمد مجاهد، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، بمنع فريق عمل قناة "تايم سبورت" من تصوير إستاد الدفاع الجوى، فى إطار الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر، خلال الفترة من 19 يونيو إلى 21 يوليو المقبلين.

وأكدت "الوطنية للإعلام" أنها قامت بمخاطبة اتحاد الكرة، وأخطرته بأن القناة هى المنوط بها تغطية فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم، وبالرغم من حصول فريق عملها على جميع الموافقات والتصاريح من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة للقيام بتصوير الإستاد، إلا مجاهد اتخذ إجراءات متعسفة ضد القناة، ومنع فريق العمل من التصوير واستكمال مهمتهم التى تصب فى مصلحة بطولة الأمم الإفريقية، وتساهم فى عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر فى إفريقيا.

وتعرب الوطنية للاعلام عن بالغ استيائها من هذا الموقف غير المبرر من عضو اتحاد الكرة، وتطالب اللجنة المنظمة واتحاد الكرة بتقديم توضيح رسمى تجاه هذا الإجراء التعسفى ضد فريق عمل "تايم سبورت".