فنان مسيحي شهير: أحفظ كل يوم آية من القرآن في رمضان

29 مايو 2019 - 11:23 م

أعلن الإعلامي والفنان اللبناني نيشان، عن خوضه تحديًا جديدًا طوال شهر رمضان، وهو إلزام نفسه بحفظ آية يوميًا من القرآن الكريم.

ولاحظ عددٌ من متابعيه أنه مستمر يوميًا بنشر آية قرآنية، الأمر الذي أثار استغراب عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي لأن نيشان مسيحي الدّيانة.

وبسبب نشره لآية قرآنية في إحدى المرّات من سورة البقرة، تعرّض نيشان لهجوم قاسٍ، وردّ عبر "تويتر" على أحد المتابعات: "فقط لأنّي دَوّنتُ هذه الآية القرآنية ضاقت بك الدنيا وفقدتِ صوابك؟ عزيزتي، هذا حسابي. أغرّد كما يحلو لي أؤمِن كما أشاء، أحفظ الآيات القرآنيّة كما أختار تعلّمي أنتِ القراءة في جميع الكتب السماويّة كُفّي عن التعصُّب! في الإيمان نور أمّا في التعصّب نفاق. تحياتي".

والمُطّلع على شخصية الإعلامي نيشان، يلاحظ أنه يحفظ أجزاء عدّة من القرآن الكريم ودائمًا ما ينشر أدعية وأحاديث نبوية وآيات قرآنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة له تعود إلى منتصف الألفين من القرن الماضي، تحدّث فيها نيشان عن علاقته بالقرآن، رغم أنه مسيحي أرثوذوكسي، لكنه منفتح على كل الأديان ويحفظ أكثر من 28 آية في القرآن.

وصرّح آنذاك: "أنا مسيحي أورثوذكسي، أؤمن بالديانات السماوية، وعندما تعرّفت على القرآن الكريم، تعرّفت من منطلق إيماني بديانتي المسيحية، أحب كثيرًا البحر الواسع في المصحف الشريف، وأحب الإنجيل المقدس وأحاول الاطلاع على معظم الديانات حول العالم".

وعندما سألته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، هل أنت مسلم ولم تعترف بإسلامك؟، كان ردّ نيشان: "لو كنت مسلمًا هل هناك قوة تمنعني من أن أعلن إسلامي؟".

كما أكّد نيشان في سياق الحوار التلفزيوني أن والدته، وهي مسيحية تودعه دائمًا بكلمة "لا إله إلا الله" ليرد نيشان بـ "محمد رسول الله". والجدير بالذكر أن نيشان وُلد لأب لبناني وأم سورية من أصول أرمنية.