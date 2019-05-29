  • الخميس 30 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:19 ص
بحث متقدم
البرلمان

وسط رفض برلماني.. مقترح برفع الأقصى للأجور لـ70 ألف جنيه

كوشنر

«كوشنر» يصل إلى إسرائيل لبحث مؤتمر البحرين

تامر حسني

شاهد.. رامي عياش يهاجم تامر حسني: موهوم

الكنيست الإسرائيلي

الكنيست الإسرائيلي يوافق على حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة

الدولار اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

تميم ومحمد بن زايد

«صفقة كبرى» لإنهاء النزاع الخليجى

هشام عشماوي

ماذا تعرف عن قوات G.I.S المصرية ؟

الملك سلمان

الملك سلمان يستبق القمة الطارئة بأوامر ملكية جديدة

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد»: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة غدًا.. تصل إلى 45

ترامب

أمريكا تعلن 12 شرطًا للتراجع عن الحرب مع إيران

بعد اكتساح تاهيتي

كأس العالم للشباب.. كولومبيا تتأهل إلى دور الـ16

الرياضة

كولومبيا
كولومبيا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مالك بيراميدز يصدم الجميع بشأن مباراة الأهلي

#

قطر يتخطى العراق.. ويتأهل لدور الـ8

#

كوريا الجنوبية تتأهل إلى دور الـ8 بكأس آسيا

#

كأس آسيا.. إيران تهزم عمان وتتأهل لدور الـ16

المصريون

كولومبيا

تاهيتي

حجز منتخب كولومبيا مقعدًا في دور الـ16 لبطولة كأس العالم للشباب، بعد الفوز على تاهيتي 6 - 0، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للمسابقة.

ورفع منتخب كولومبيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني في المجموعة، خلف السنغال المتصدر برصيد سبع نقاط، والذي حسم تأهله في الجولة السابقة، فيما تنتظر بولندا نتائج الجولة الأخيرة في باقي المجموعات من أجل حسم تأهلها مع ثلاث منتخبات أخرى من أصحاب المركز الثالث.

وتقدم المنتخب الكولومبي في الدقيقة الثامنة عن طريق لويس سينستيرا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 37، ثم سجل خوان هيرنانديز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 38 و 42 و 70، وفي الدقيقة 87 اختتم ديبار كايسيدو مهرجان الأهداف بالهدف السادس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أصفهان الإيراني يتعادل سلبيًا مع النصر السعودي
» الديهي: "هذا الداعية تلميذ سيد قطب بالخليج"
» «هازارد» يعلن رحيله عن تشيلسي
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بالعفو عن هؤلاء
» كأس العالم للشباب.. كولومبيا تتأهل إلى دور الـ16
» السعودية تؤكد موقفها من 4 قضايا عربية
» تدريبات تأهيلية لـ«إكرامي» في مران الأهلي
» «الاتحاد الأوروبي» يدين استهداف النظام السوري للمدنيين
» للمرة الثانية.. تشيلسي بطلًا للدوري الأوروبي
» أمريكا تهدد تركيا بـ"عواقب وخيمة"
» ليون الفرنسي ينهي إجراءات ضم «تريزيجيه»

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان