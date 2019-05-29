شاهد.. رامي عياش يهاجم تامر حسني: موهوم

29 مايو 2019 - 11:30 م

هاجم الفنان اللبناني رامي عياش الفنان تامر حسني ، وقال إنه دفع أموالاً طائلة لمغنيين أجانب طمعاً في عالمية وهمية.

ووجه عياش، نصيحة لحسني، قائلاً: "أنصح تامر حسني بعدم التركيز على النجوم الأجانب ووجوده في العالم العربي أهم بكثير من وهم العالمية".

وأضاف عياش، في تصريحات تلفزيونية : "تامر حسني دفع الكثير من الأموال لمغنيين أجانب من أجل وهم الوصول إلى العالمية، وهو نفسه غير مقتنع بذلك".

وأشاد رامي عياش بتامر حسني، ووصفه بأنه نجم ومجتهد، وحضوره حلو، وحياته كذلك، كما أنه يحبه على المستوى الشخصي والفني.

وتابع عياش "قدمت ديو مع مطرب أمريكي شهير وكان ديو راب، لكن هذا ليس معناه أنني أصبحت عالمياً".





