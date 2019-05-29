» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بالعفو عن هؤلاء

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية، أطلقت سراح 280 نزيلاً فى مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان، وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وقال أمير منطقة الحدود الشمالية: إنه حرصًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على جمع شمل النزيل مع أسرته في شهر رمضان المبارك، باشرت اللجان المختصة المناط بها تنفيذ هذا العفو بالانعقاد للنظر في جميع معاملات نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية، وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

ودعا جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذه المكرمة ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.


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