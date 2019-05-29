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الكنيست الإسرائيلي يوافق على حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة

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الكنيست الإسرائيلي
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خالد الشرقاوي - وكالات

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قال الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "0404"، مساء اليوم، الأربعاء، إن الانتخابات الإسرائيلية الجديدة ستجرى في 17 سبتمبر المقبل.

وأوضح الموقع العبري أن الكنيست الإسرائيلي يمر بمرحلة دراماتيكية وتاريخية، حيث انتهى التصويت بالقراءتين، الثانية والثالثة، على حل الكنيست، ودخول إسرائيل في انتخابات برلمانية جديدة.

وأكد الموقع الإلكتروني أنه في أعقاب فشل رئيس الوزراء، رئيس حزب الليكود الحاكم، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة جديدة، فإن أعضاء الكنيست صوتوا على حل المجلس البرلماني، على أن تدخل إسرائيل في انتخابات مقبلة، للكنيست رقم 22، في السابع عشر من سبتمبر المقبل.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن التصويت بالقراءة الثانية لحل الكنيست، تم بموافقة 74 عضوا مقابل رفض 45 عضوا.

وقبل قليل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إن دولة إسرائيل في طريقها لإجراء انتخابات جديدة.

وأجرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأربعاء، حوارا مع ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، جاء فيه أن دولته ستضطر لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، بعد عدم اتفاقه (ليبرمان) مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود الحاكم، حول قانون التجنيد، ورفض ليبرمان اقتراحات نتنياهو الأخرى.

وأوضحت القناة العبرية أن الكنيست في طريقه للحل، على خلفية فشل نتنياهو في تكوين ائتلاف حكومي جديد، حيث من المفترض أن تنتهي المهلة القانونية التي منحها له رئيس الدولة الإسرائيلية، رؤوبين ريفلين، والتي ستنتهي في الساعة الثانية عشر مساء اليوم (الأربعاء).

وعلى الفور، نشرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن بلاده مقبلة على انتخابات برلمانية جديدة، حيث يتم التصويت بالقراءة الثانية والثالثة على حل الكنيست.



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