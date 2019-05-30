» فنان شهير: زوجتي هي اللي طلبتني للزواج

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حسام حبيب
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شيرين عبد الوهاب

كشف الفنان حسام حبيب كواليس زواجه من المطربة شيرين عبد الوهاب ، مؤكدًا أنه كان من الوارد ألا يتزوج في حال لم تتم هذه الزيجة.

وقال "حبيب" في لقاء مع برنامج "عايشة شو" : "كانت علاقتي جيدة بشيرين ونحن أصدقاء .. ثم بدأت ألاحظ أن الأمور تتطور بيننا ناحية الحب .. فسألتني مازحة: هو احنا ممكن نتجوز؟ .. قلت لها: لو صبرتي شوية كنت أنا اللي قولتهالك".

وأضاف: "لو لم نتزوج لربما ظللت أعزبا لأني سأظل أبحث عن شخص  يشبهني مثل شيرين".

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