» فنان شهير: المثلية الجنسية ليست حراما وليست انحرافا

30 مايو 2019 - 06:22 ص

أثار الفنان خالد أبو النجا جدلا شديدًا وذلك بعد تدوينة تحدث فيها بصراحة عن رأيه في الشذوذ الجنسي.



ونشر "أبو النجا" خبرًا يتحدث عن اتجاه البرازيل لحماية حقوق المثليين ، ليعلق قائلا: ""علم الرينبو لا يمثل غير حقيقة مؤكدة علميا وهي أن هناك أطيافا للحب كما النور بأطيافه، ‏مطاردة هذا العلم عك".



وأضاف: ""‏من يخاف هذه الحقيقة وهذا المعنى المسالم فهو أحد أسباب معاناة المثليين، ‏المثلية ليست اختيارا ولا مرضا ولا انحرافا سلوكيا ولا حراما".

