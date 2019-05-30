» فنان شهير: المثلية الجنسية ليست حراما وليست انحرافا

أحمد عادل شعبان
أثار الفنان خالد أبو النجا جدلا شديدًا وذلك بعد تدوينة تحدث فيها بصراحة عن رأيه في الشذوذ الجنسي.
ونشر "أبو النجا" خبرًا يتحدث عن اتجاه البرازيل لحماية حقوق المثليين ، ليعلق قائلا: ""علم الرينبو لا يمثل غير حقيقة مؤكدة علميا وهي أن هناك أطيافا للحب كما النور بأطيافه، مطاردة هذا العلم عك".
وأضاف: ""من يخاف هذه الحقيقة وهذا المعنى المسالم فهو أحد أسباب معاناة المثليين، المثلية ليست اختيارا ولا مرضا ولا انحرافا سلوكيا ولا حراما".
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