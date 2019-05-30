سعرها 6350 جنيه.. كشف السر وراء علبة الكحك التي فجرت الغضب

30 مايو 2019 - 08:22 ص

تسبب محل حلويات شهير في موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامه بعرض علبة كحك بسعر 6350 جنيه.



وكشف بعض العاملين بمحل الحلويات أن السبب في غلاء علبة الكحك بهذا الشكل يرجع إلى استيراد العلبة فارغة من فرنسا مما يتسبب في وضع بعض الجمارك عليها ، مؤكدين أن أسعار المخبوزات بداخلها في حدود الطبيعي.



وكان نشطاء سخروا من علبة الكحك المذكورة حيث قال أحدهم: "دا لو مرشوش هيروين مش سكر بودرة مش هيبقى بالسعر دا".



