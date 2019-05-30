استقرار سعر صرف الدولار عند هذا الرقم

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استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية بعد حالة من التراجع شهدتها العملات الأسابيع الماضية.

وسجلت العملة الخضراء 16.76 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع بالبنك المركزى المصرى وعلى مستوى عدد كبير من البنوك

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.76 جنيه للشراء.

16.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.8 جنيه للشراء.

16.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.8  جنيه للشراء.

16.9  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.8 جنيه للشراء.

16.9 جنيه للبيع.


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