» كواليس مران الأهلى

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يواصل النادى الأهلى أداء تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة فى إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لهاد بعد بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.

مران الأمس خصص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، فقرة للكرات العرضية والتصويبات، مع التنبه على اللاعبين بالأخطاء التى وقع فيها خلال المباريات الماضية.  

على الجانب الآخر اكتفى الحارس شريف إكرامي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم، فيما أدى رباعي الحراس تدريبات قوية، تحت قيادة طارق سليمان مدرب حراس المرمى.  

فيما اكتفى النيجيري جونيور أجايي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب لحين أن يتثمل للشفاء التام.


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