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عمرو دياب: "تملي معاك.. أغنية دينية"

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عمرو دياب
عمرو دياب

متابعات-علا خطاب

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حفلة

تملي معاك

مازح الهضبة جمهوره، أثناء حفل غنائي خاص لإحدى شركات الاستثمار العقاري الكبرى في مصر، بمناسبة حصولها على اعتماد من قبل مؤسسة جينيس للأرقام قائلا: "أغنية تملي معاك أغنية دينية".

وأقيم الاحتفال مساء الاثنين، تحت سفح الأهرامات، وشهد حضور عدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة، للاحتفال بهذه المناسبة الهامة وتوثيقها.

 وفي بداية الحفل هنأ عمرو دياب الشركة بالإنجاز الذي حققته لأنه يحسب لمصر، وداعب الحضور بأنه حصل أيضًا على اعتماد من قبل مؤسسة جينيس وكان سيحضره معه وهو قادم للحفل.

وذكر عمرو دياب خلال الحفل عن رفضه لإحياء الحفلات في شهر رمضان منذ سنوات لكنه وافق على إحياء هذا الحفل لأهميته وداعب الحضور بأنه سيقدم العديد من الأدعية الدينية لتتناسب مع الشهر الفضيل، ثم قال: "وأغنية (تملي معاك) تعتبر أغنية دينية، وأشار إلى السماء لتوضيح معنى الكلمة"، وبعدها بدأ بتقديم فقرات الحفل.


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