مفاجآت فى اعترافات هشام عشماوى

30 مايو 2019 - 10:44 ص

كشف خليفة العبيدي مدير المكتب الإعلامي للجيش الليبي تفاصيل ما قاله عشماوى فى التحقيقات الليبية.

وقال خليفة العبيدي، إن اعترافات عشماوي مثلت "الصندوق الأسود للجماعات الإرهابية"، مضيفًا أن عشماوي قال خلال التحقيقات إنه على اتصال بالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتقاه كثيرا.

واعترف عشماوي بأن الدعم اللوجستي والبشير كان يصل للجماعات الإرهابية في درنة وبنغازي كان يأتي من طرابلس ومصراته.

وأشار العبيدي، إلى أن عشماوي "كان من ضمن القيادات الإرهابية المسؤولة على تدريب وتجهيز المقاتلين لشن عمليات في ليبيا ومصر، كما كان يتولى استقبال الإرهابيين من سوريا والعراق، نظرا لعلاقاته مع القيادات الإرهابية الموجودة هناك".

وتسلمت مصر مساء الثلاثاء 28 مايو، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في 8 أكتوبر من العام الماضي، خلال عملية أمنية في مدينة درنة.

واُتهم "عشماوي" بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصًا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدًا.