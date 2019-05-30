الملك سلمان يقدم مفاجأة لضيوف الرحمن

30 مايو 2019 - 10:47 ص

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال خادم الحرمين الشريفين: «أكبر خدمة، أن يأتي الحاج والمعتمر آمناً مطمئناً. الأمن من أهم الأشياء من أقصاها إلى أقصاها، ولله الحمد، وأسأل الله - عز وجل - أن يرزقنا شكر نعمته، والحمد لله على ما نحن فيه، وأسأل الله - عز وجل - أن ينفعنا بما أنعم علينا، ونحن جميعاً من بلاد الحرمين، وكلنا نخدم الحرمين».

وتسلم الملك سلمان بن عبد العزيز وثيقة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، التي تحتوي على أكثر من 130 مبادرة، شارك في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية، بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في تيسير استضافة مزيد من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

وكان الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة رئيس لجنة البرنامج، قد ألقى كلمة في الحفل؛ حيث أعلن عن مشاركة أكثر من 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص، في تنفيذ طموحات ومبادرات هذا البرنامج، مبينا أنهم يعملون بكل تفانٍ وإخلاص، ويضعون هذه المسؤولية نصب أعينهم، مستشعرين دورهم المحوري والمهم في خدمة ضيوف الرحمن، وأنهم يستمدون طموحاتهم وآمالهم من عظم المسؤولية وثقة القيادة، التي غرسها فيهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد «الذي يتابع، ويحرص على أن يشرف بنفسه على كل ما من شأنه تسهيل كل الإمكانات وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن».