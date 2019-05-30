مبعوث "صفقة القرن" يجتمع مع "نتنياهو" اليوم

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القرن

عمرو محمد-متابعات

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أول رد لـ"حماس" على تشكيل الحكومة الجديدة

وصل مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير إلى إسرائيل الخميس في محطة جديدة من جولة شرق أوسطية، بحسب متحدثة باسم السفارة الأمريكية في القدس، ويتوقع أن تركز على خطة السلام الأمريكية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني المتوقع إعلانها الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يلتقي كوشنر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل جدول أعمال الزيارة.

وأكدت المتحدثة وصول مستشار الرئيس دونالد ترامب بعد زيارتين قصيرتين إلى كل من المغرب والأردن.

ويرافق كوشنر في جولته مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات والممثل الأمريكي الخاص بإيران براين هوك الذي يوصف بأنه المهندس الرئيسي لخطة السلام المزمع الكشف عنها.

وتأخر إعلان خطة السلام بسبب الانتخابات الإسرائيلية التي نظمت في التاسع من أبريل، وقد تواجه الخطة مزيدًا من الإرجاء بسبب التطورات على الساحة السياسية الإسرائيلية.

ووافق الكنيست الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس على حل نفسه وإجراء انتخابات تشريعية جديدة في 17 سبتمبر، في سابقة في تاريخ البلاد التي لم يسبق أن حل أي من برلماناتها نفسه بعد أقل من شهرين على انتخابه.

وجاء ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لنتنياهو لتشكيل حكومة، وفشله في التوصل إلى ائتلاف مع الأحزاب الممثلة في الكنيست.

وستجري إسرائيل انتخابات عامة جديدة في سبتمبر. وينظر إلى خطة السلام على نطاق واسع باعتبارها قضية حساسة للغاية لا يمكن طرحها في الحملات الانتخابية.

وترفض القيادة الفلسطينية الخطة، معتبرة أن مواقف الرئيس الأميركي أظهرت انحيازه لإسرائيل.

وأعلن ترامب اعتراف إدارته بالقدس المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وأوقف مئات ملايين من الدولارات التي كانت تقدم كمساعدات أمريكية للفلسطينيين.

وفي الأردن، أكد الملك عبد الله الثاني خلال زيارة كوشنر الأربعاء على "الحاجة إلى تكثيف الجهود لتحقيق سلام دائم وشامل على أساس حل الدولتين بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

ومن المتوقع أن تطرح الولايات المتحدة الجوانب الاقتصادية لخطة السلام المتوقعة في مؤتمر في البحرين يومي 25 و26 يونيو المقبل. وأعلن المسؤولون الفلسطينيون مقاطعته.


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