أول تعليق لمعصوم مرزوق بعد الإفراج عنه

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الصحف الاجنبية

وجه السفير معصوم مرزوق "المخلي سبيله" بأمر من النيابة، رسالته الأولى منذ خروجه، والتي شكر فيها الكثير وعلي رأسهم زوجته وابنته.  

وكتبت "مرزوق" عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله .. شكراً لكل القلوب الطيبة التي أحاطت بي ومنحتني الدعاء المخلص والحب الحقيقي.. شكراً لزوجتي إيمان وابنتي ميسرة علي صبرهما وقوة إرادتهما ..شكراً لأسرتي لما تحملته من افتراءات الإعلام".

وتابع السفير المصري السابق: "شكراً للأخوة والأخوات من المحامين، الأساتذة: عمر الشال، طارق نجيدة، حامد جبر  محمد منيب، خالد علي، علي أيوب، محمد عبد الوهاب، علي الحلواني، محمد عبد العزيز، صفاء سيف الدولة ، وفاء المصري.. وآخرين سوف أذكرهم بإذن الله تباعاً".

وأضاف :"شكراً لنزلاء ليمان طرة الذين عبروا بكل ما يمتلكون عن الدعم والحب والرقي الإنساني. .أنا مدين لكم جميعاً بالعرفان والتقدير لمواقفكم النبيلة".

وأتم رسالته :"أنا بخير بفضل الله، وفي مرحلة نقاهة ضرورية، ورغم حالتي الصحية وجدت من واجبي أن أقول لكم " أحبكم جميعاً".

وكانت النيابة العامة ، قد قررت الاثنين الماضي، إخلاء سبيل عدد من السياسيين، من بينهم السفير السابق معصوم مرزوق والدكتور يحيى القزاز ورائد سلامة و4 آخرين، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين المشاركة مع جماعة محظورة في الدعوة لأهدافها، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب عمليات مسلحة.


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