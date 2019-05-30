"السيسي" يصل جدة للمشاركة بالقمتين العربية والإسلامية

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الملك سلمان

جدة

السيسي

قمة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا للمشاركة في القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ووفد سعودي من كبار رجال المملكة، حيث حرص الرئيس السيسي على مصافحة الوفد السعودي الذي جاء لاستقباله في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.  


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