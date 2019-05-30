  • الخميس 30 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:02 م
بحث متقدم
رئيس الأركان

شاهد.. رئيس الأركان يتفقد قوات التأمين بشمال ووسط سيناء

امتحانات

إحالة مدرس للتحقيق منع طالبة من دخول الحمام

وزير القوى العاملة محمد سعفان

القوى العاملة تحدد أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

نيمار

شرط بـ1.5 مليون دولار لانتقال نيمار للريال

السيسي

الرئيس يلتقي أمير مكة المكرمة

مؤشرات البورصة تصعد جماعياً بمستهل تعاملات جلسة اليوم

البورصة تخسر مبالغ ضخمة في ختام تعاملات اليوم

صلاح وكين

"صلاح" ينتصر علي "كين" قبل نهائي أبطال أوروبا

ارشيف

"السيسي" يشاهد بقايا صواريخ الحوثين المستهدفة للسعودية

ارشيف

طرح وحدات سكنية جديدة بالعاصمة الإدارية

ارشيف

أول رد فعل من جامعة المنصورة على فتاة "الحمام"

جامعة جنوب الوادي: لا تهاون فى حالات الغش

آخر الأخبار

جامعة جنوب الوادي توافق على عقد مؤتمر لفنون الجرافيك
ارشيفية

أسامه عبدالله

أخبار متعلقة
#

تشيلى تعثر على أقدم أثر بشرى فى الأمريكتين

#

أول تعليق للجامعة العربية على عزل "البشير"

#

عمليات الاغتصاب متواصلة شمالي جنوب السودان

#

إنشاء كلية للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة

حالات

جامعة جنوب الوادي

عباس منصور

قال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه لا تهاون فى حالات الغش داخل لجان الامتحانات وأن الطالب الذى يتم ضبطه أثناء الامتحان فى حالة غش يتم تحويله إلى مجلس التأديب على الفور.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة امتحانات كليات "الزراعة والطب البيطرى والإعلام وتكنولوجيا الاتصال وطب الفم والأسنان"، رافقه خلالها الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشدد منصور، على ضرورة الالتزام والانضباط داخل اللجان وتوفير وسائل التهوية للطلاب نظراً لظروف حرارة الجو، واطمأن على تواجد اللجان الطبية وسيارات الإسعاف فى الكليات.

وطالب رئيس جامعة جنوب الوادي، عمداء الكليات بضرورة تواجد أستاذ المادة التي يقوم الطلاب بأداء الامتحان فيها والرد على استفسارات الطلاب حول المادة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» توقيع اتفاقية إنشاء فرع لجامعة بريطانية بالعاصمة الإدارية
» جامعة المنصورة: ضبط 22 حالة غش بالامتحانات
» جامعة جنوب الوادي: لا تهاون فى حالات الغش
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام العجلات الحربية
» الصين تستعرض سلاحا جديدا أمام الولايات المتحدة
» "حبيب" يكشف مفاجأة مدوية عن شيرين
» أمير الكويت يترأس وفد رفيع المستوى في قمم السعودية
» مفاجأة وراء تأجيل الأهلي اجتماعه لـ"السبت"
» بهذه الآليات.. حدائق القاهرة تستعد لعيد الفطر
» مقتل 6 فى تفجير انتحارى بالعاصمة الأفغانية
» عمرو دياب: "تملي معاك.. أغنية دينية"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان