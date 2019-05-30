  • الخميس 30 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:01 م
بحث متقدم
رئيس الأركان

شاهد.. رئيس الأركان يتفقد قوات التأمين بشمال ووسط سيناء

امتحانات

إحالة مدرس للتحقيق منع طالبة من دخول الحمام

وزير القوى العاملة محمد سعفان

القوى العاملة تحدد أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

نيمار

شرط بـ1.5 مليون دولار لانتقال نيمار للريال

السيسي

الرئيس يلتقي أمير مكة المكرمة

مؤشرات البورصة تصعد جماعياً بمستهل تعاملات جلسة اليوم

البورصة تخسر مبالغ ضخمة في ختام تعاملات اليوم

صلاح وكين

"صلاح" ينتصر علي "كين" قبل نهائي أبطال أوروبا

ارشيف

"السيسي" يشاهد بقايا صواريخ الحوثين المستهدفة للسعودية

ارشيف

طرح وحدات سكنية جديدة بالعاصمة الإدارية

ارشيف

أول رد فعل من جامعة المنصورة على فتاة "الحمام"

بجامعة المنصورة..

إحالة مدرس للتحقيق منع طالبة من دخول الحمام

الحياة السياسية

امتحانات
ارشيفية

أسامة عبدالله

أخبار متعلقة
#

أول رد فعل من جامعة المنصورة على فتاة "الحمام"

#

تفاصيل أزمة تبول طالبة داخل الامتحانات

#

حقيقة منع "وسيم يوسف" من دخول السعودية

#

الأهلي يقرر منع «بريزنتيشن» من دخول مباريات الدوري

التحقيق

امتحانات

طالبة

جامعة المنصورة

مدرس

أحال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، مدرس بكلية الآداب بالجامعة، إلى التحقيق، واستبعاده من كافة أعمال المراقبة والكنترول، على خلفية قيام عضو هيئة التدريس، بمنع طالبة أمس من دخول الحمام، أثناء آدائها للامتحان، مما تسبب في حالة من التبول اللا إرادي وتعرضها للإحراج أمام اللجنة.

وقال عبدالباسط في تصريحات صحفية،إن من حق كل طالب دخول الحمام أثناء أداء الامتحان إذا استدعى ذلك، مشدداً سنقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترجاع حق الطالبة، ولن نتهاون في منع هذا الأمر من التكرار.

يذكر أن الطالبة المذكورة طالبت بإذن لدخول دورات المياه، إلا أن المدرس رفض ذلك ومنعها ما جعلها تتبول على نفسها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» توقيع اتفاقية إنشاء فرع لجامعة بريطانية بالعاصمة الإدارية
» جامعة المنصورة: ضبط 22 حالة غش بالامتحانات
» جامعة جنوب الوادي: لا تهاون فى حالات الغش
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام العجلات الحربية
» الصين تستعرض سلاحا جديدا أمام الولايات المتحدة
» "حبيب" يكشف مفاجأة مدوية عن شيرين
» أمير الكويت يترأس وفد رفيع المستوى في قمم السعودية
» مفاجأة وراء تأجيل الأهلي اجتماعه لـ"السبت"
» بهذه الآليات.. حدائق القاهرة تستعد لعيد الفطر
» مقتل 6 فى تفجير انتحارى بالعاصمة الأفغانية
» عمرو دياب: "تملي معاك.. أغنية دينية"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان