ليفربول يسعى لضم لاعب أفريقي.. تعرف عليه

30 مايو 2019 - 07:32 م

أبدى فريق ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح اهتمامه بضم اللاعب نيكولاس بيبي نجم منتخب كوت ديفوار المحترف بين صفوف ليل الفرنسي، ويرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع سبورتس مول البريطاني، إن ليفربول يتواصل بصورة دائمة مع وكيل بيبي من أجل ضمه في الصيف.

وتابع الموقع أن ليفربول يواجه منافسة قوية من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ على ضم بيبي لمن الريدز سوف يحاول جلب صاحب الـ23 عاما.

وأشار الموقع إلى أن ليفربول يزيد من جهوده لضم بيبي من ليل في صفقة تتخطى 70 مليون جنيه إسترليني في الفترة المقبلة.

وتألق الإيفواري في الموسم المنصرم مع ليل بتسجيل 22 هدفا وصنع 11 هدفا ليقود فريقه إلى دوري أبطال أوروبا.

وختم الموقع تقريره بأن ليل ينوي بيع بيبي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالرغم من لعب النادي في دوري أبطال أوروبا.