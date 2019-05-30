  • الخميس 30 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:31 م
بحث متقدم
راقصة الهرم: زوجي شاركني في تصوير الأفلام الإباحية

أوقعته في غرامها ثم ابتزته بفيديوهاته الإباحية معها

الرئيس السيسي في جدة

بالفيديو.. السيسي يتفقد بقايا صواريخ استهدفت السعودية

رئيس وزراء قطر

بالصورة.. كيف تم استقبال رئيس وزراء قطر في السعودية

ليفربول

ليفربول يسعى لضم لاعب أفريقي.. تعرف عليه

الشرطة الايطالية

مقتل شابين مصريين في ايطاليا بسبب فتاة

مدير امن اسيوط

جنازة عسكرية لمدير أمن أسيوط بـ"القرشية"

رونالدو

الأسطورة "رونالدو" يتوقع فوز ليفربول بهذه النتيجة

انفجار ليون

جزائري يعلن مسئوليته عن تفجير مدينة ليون الفرنسية

امتحانات

إحالة مدرس للتحقيق منع طالبة من دخول الحمام

وزير القوى العاملة محمد سعفان

القوى العاملة تحدد أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

شاهد.. أحمد مالك: لم أستحم لمدة 3 أسابيع وريحتي تقرف

الصفحة الأخيرة

أحمد مالك
أحمد مالك

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فيسبوك يحظر مفكرا إسلاميا هاجم"البخاري"

#

اتجاه داخل الـ «كاف» لتأجيل أمم أفريقيا 2019

#

أحمد الطيب: هذا ما فعلته في شوبير بعد خروج "الإبراشي" لفاصل

#

لهذه السبب سيغيب هنريك مختاريان عن الارسنال

استحمام

الفنان أحمد مالك

دور تمثيلي

كشف الفنان المصري الشاب أحمد مالك، سر عدم ملامسته للماء، والاستحمام لمدة ثلاثة أسابيع وقرابة الشهر، مشيرًا إلى أن ذلك كان أثناء تصويره فيلم "اشتباك"، ومكث تلك المدة دون استحمام من أجل التعايش مع الدور؛ ما أدى إلى تضايق زملائه من رائحته الكريهة، وبالأخص الفنانة مي الغيطي، التي صرخت من شدة رائحته الكريهة.

ونفى مالك، في لقاء تلفزيوني وجود أي علاقة حب تجمعه بأي من الفنانتين جميلة عوض أو سلمى أبو ضيف، مشيرًا إلى أن الكثير من الشائعات تم تداولها خلال الفترة الماضية حول قصة حب تجمع بينه وبين كلتيهما، وهما مجرد أصدقاء فقط وأبناء جيل واحد.

ونوّه إلى أنه بدأ أولى خطواته نحو النجومية بعد مشاركته في مسلسل "الجماعة 2"، الذي أظهر خلاله قدراته في التمثيل، مشيرًا إلى أن بدايته الفنية كانت مُبكرة، منذ أن كان في السادسة من عمره، وكان يدرس حينها في الصف الأول الابتدائي.

وقال مالك: إن هناك عروضًا فنية أجنبية قُدمت له، وأنه سيعلن عن خوضه تلك التجربة في القريب العاجل، حيث إن الأمر حاليًا محل دراسة، مضيفًا أن أبرز القضايا التي يتعاطف معها هي قضايا اللاجئين، وسوء الغذاء.

وأضاف أن الفنان أحمد زكي هو أعظم الفنانين الذين مروا على السينما المصرية، مضيفًا أنه يُشجع نادي الزمالك على المستوى المحلي، وفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب فيه محمد صلاح، منوّها إلى أنه مازال طالبًا في الجامعة، حيث يدرس في مركز القاهرة للفنون المعاصرة.

وأكد أنه تعرّض للنقد القاسي عن دوره في فيلم "الجزيرة 2"، موضحًا أن هذا النقد أغضبه في بداية الأمر ثم جعله يطوّر من ذاته فيما بعد، مضيفًا أنه غير صحيح مسألة اختياره عضوًا بلجنة التحكيم بمهرجان الجونة السينمائي، رغم صغر سنه، بسبب تدخل "الواسطة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور..«عبد الغفار» يتفقد سير الامتحانات بجامعة بنها
» رأيت أحداً يطاردني وتخلصت منه
» توقيع اتفاقية إنشاء فرع لجامعة بريطانية بالعاصمة الإدارية
» جامعة المنصورة: ضبط 22 حالة غش بالامتحانات
» جامعة جنوب الوادي: لا تهاون فى حالات الغش
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام العجلات الحربية
» الصين تستعرض سلاحا جديدا أمام الولايات المتحدة
» "حبيب" يكشف مفاجأة مدوية عن شيرين
» أمير الكويت يترأس وفد رفيع المستوى في قمم السعودية
» مفاجأة وراء تأجيل الأهلي اجتماعه لـ"السبت"
» بهذه الآليات.. حدائق القاهرة تستعد لعيد الفطر

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان